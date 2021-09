Peacemaker, i fan avrebbero preferito uno spin-off su Bloodsport: parla James Gunn

Mentre si discute già di una possibile seconda stagione di Peacemaker, James Gunn ha preso parola per spiegare ai fan come mai ha deciso di intraprendere la strada di questo spin-off, preferendo il personaggio di John Cena agli altri presenti in The Suicide Squad.

In molti infatti avrebbero voluto vedere una serie dedicata a Bloodsport, il villan che al cinema è stato interpretato da Idris Elba. Sulla questione il regista ha detto:

"Alla fine di The Suicide Squad, Bloodsport impara molto. È una persona migliore di quanto non fosse all'inizio. Molti dei personaggi sono molto migliori di quanto non fossero all'inizio mentre Peacemaker ha ancora molto da imparare. È quella capacità di imparare che per me lo rende un po' più simpatico. Ha dei paraocchi terribili, e in alcuni momenti sembra essere davvero ignorante. Penso che sia qualcosa di davvero fondamentale. Nonostante sembri non afferrare alcune cose, sembra pronto ad imparare allo stesso tempo, a volte".

James Gunn ha inoltre parlato di come Peacemaker differirà da The Suicide Squad, e ha detto : "Ci sono molte somiglianze con The Suicide Squad in quanto non ha limiti, ma ci sono anche molte cose molto diverse, in quanto la serie è più tranquilla in qualche modo. Riguarda in modo molto specifico un diverso gruppo di persone, quindi riguarda un po' di più la società. Uno dei protagonisti è Peacemaker e uno dei protagonisti è Danielle Brooks, che interpreta Leota Adebayo. E ha una visione politica del mondo molto diversa da quella di Peacemaker".

