Peacemaker: Freddie Stroma sul bromance con Vigilante e la seconda stagione

Nel corso di una recente intervista concessa a Collider, Freddie Stroma ha parlato ampiamente del personaggio di Vigilante, che nel corso di Peacemaker instaura un vero e proprio bromance con il protagonista. Ovviamente si tratta quasi di un'amicizia a senso unico, ma chissà se tutto questo verrà affrontato dalla seconda stagione di Peacemaker.

"Per me è come se Peacemaker fosse il fratello maggiore cui guardare come esempio", ha dichiarato Stroma a Collider. "E lui adora quel bromance, così come vorrebbe essere un supereroe. Vuole diventare un supereroe e vuole avere qualcuno con cui andare in missione. E' bromance, ma è a senso unico. Peacemaker ha dei momenti in cui apprezza davvero Vigilante. Però è veramente lui quello che cerca di passare al livello successivo, parte solo da lui".

Nel corso dell'intervista Stroma ha parlato delle sue speranze per la seconda stagione: "Sì, è bello sapere che continueremo questa storia ed è stato bello... ho avuto l'occasione di vedere il finale in anticipo e non vedevo l'ora lo vedessero tutti perché è stato parecchio epico. Non appena ho letto gli script e conosciuto il personaggio l'ho amato tantissimo. Non so se ho qualche desiderio [per la Stagione 2], finché la scrive James Gunn sono a posto. Mi fido di lui completamente. Penso che abbia fatto qualcosa di eccezionale e che lo farà ancora. Mi sento sicuro nelle sue mani. Ovunque decida di andare, sarò con lui".

In questi giorni è arrivata anche l'opinione di Kevin Smith su Peacemaker: "Mi è piaciuto talmente tanto che ho inviato un messaggio a James di punto in bianco, solo per dirgli 'Sei in una serie di vittorie, stai facendo il lavoro del Signore'", ha detto Smith nel corso del podcast. "Era così fottutamente bello. L'ultima inquadratura di quell'episodio finale è così incredibilmente americana, senza essere sprezzante".