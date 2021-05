Peacemaker, Freddie Stroma al posto di Chris Conrad nel ruolo di Vigilante

Lo spin-off targato HBO Max di The Suicide Squad intitolato Peacemaker vede Freddie Stroma aggiungersi al cast al posto di Chris Conrad. Stroma vestirà i panni di Adrian Chase aka Vigilante che ha diverse capacità tra cui quella di guarire rapidamente e rigenerare il suo corpo da ferite gravi come pugnalate o ferite da arma da fuoco.

Conrad era stato originariamente scelto per il ruolo ma ha abbandonato il progetto "amichevolmente a causa di differenze creative". Lo spettacolo esplorerà le origini del personaggio che John Cena interpreta nel film The Suicide Squad - Missione Suicida.

In Peacemaker, Chase è un procuratore distrettuale di New York che cerca giustizia a modo suo dopo che sua moglie e i suoi figli sono stati uccisi da alcuni criminali.

Lo sceneggiatore/regista di The Suicide Squad, James Gunn, scriverà tutti gli otto episodi e dirigerà diverse puntate della serie inclusa la premiere.

Nel cast figurano anche Danielle Brooks nel ruolo di Leota Adebayo, Robert Patrick nel ruolo di Auggie Smith e Nhut Le nel ruolo di Judomaste, mentre Steve Agee e Jennifer Holland riprenderanno i loro rispettivi ruoli come direttore del penitenziario di Belle Reve John Economos e l'agente dell'ARGUS Emilia Harcourt.

"Peacemaker è un'opportunità per approfondire i problemi attuali del mondo attraverso l'obiettivo di questo supereroe/supercattivo/e il più grande idiota del mondo", ha detto Gunn a settembre, quando HBO Max ha ordinato la serie. “Sono entusiasta di espandere The Suicide Squad e portare questo personaggio dall'universo cinematografico DC a tutta l'ampiezza di una serie tv."



Lo spettacolo, che dovrebbe debuttare all'inizio del 2022, estenderà il mondo che Gunn sta creando e di cui abbiamo visto un assaggio nel trailer di The Suicide Squad - Missione Suicida, che dovrebbe essere distribuito nelle sale da Warner Bros. Pictures il 5 agosto 2021.