Peacemaker, Gunn: 'Il produttore pensava che QUELL'ATTORE fosse davvero saltato in aria'

Peacemaker è stato rinnovato per una seconda stagione da HBO Max, e mentre i fan si godono l'episodio finale dello show, James Gunn ne approfitta per svelare alcuni dietro le quinte. Nel suo ottimo tweet il regista ha rivelato che sul set dell'ultima puntata uno stunt è stato così bravo che un produttore pensava che fosse davvero morto.

Quanto segue contiene spoiler, dunque se non avete visto l'episodio vi consigliamo di tornare indietro.

Come abbiamo visto, nella puntata finale di Peacemaker la squadra si ritrova a dover lanciare un assalto alla roccaforte delle Farfalle e alla loro fonte di cibo, la Mucca. La squadra è in inferiorità numerica, e si serve dei numerosi elmetti di Peacemaker per tendere il suo attacco. Uno di questi, il Sonic Boom Helmet, viene portato nella stalla da Economos sotto copertura. Il suo compito è quello di lasciarlo lì e andar via, e dopo Peacemaker lo farà saltare in aria, distruggendo la Mucca. Tuttavia il piano va a rotoli, perché un membro delle Farfalle li becca, e il supereroe interpretato da John Cena è costretto a far esplodere l'elmetto prima del previsto, facendo saltare in aria anche il suo collaboratore.

Sembra che la scena abbia spaventato qualcuno sul set, portandolo a credere che una persona fosse effettivamente esplosa. "Quando quel ragazzo (Cool Steve) esplode con l'elmetto? Il nostro produttore Simon Hatt stava guardando mentre lo giravamo, e non sapendo che il manichino che salta in aria non era l'attore Neil, credeva che lo avessimo fatto esplodere!!" ha detto James Gunn.

Una scena sicuramente esilarante. E in effetti non c'è da stupirsi della reazione di Hatt, perché in Peacemaker accadono cose folli!