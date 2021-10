Peacemaker: HBO Max sbaglia il nome della spalla 'Eagly' e James Gunn la corregge

Dopo la presentazione del trailer ufficiale di Peacemaker, il pubblico ha potuto fare la conoscenza di Eagly, un'aquila che a quanto pare fungerà da simpatica spalla del protagonista interpretato da John Cena. Tuttavia, la stessa HBO Max che distribuirà la miniserie a gennaio prossimo si è sbagliata sul nome di questo insolito personaggio.

Come si può leggere dal post pubblicato da HBO Max, l'emittente di proprietà di Warner Bros. ha scritto quanto segue: "Potremmo tutti usare un po' più di Eagley nelle nostre vite". Tuttavia, subito dopo è intervenuto lo stesso James Gunn, regista e ideatore della miniserie su Peacemaker per correggere l'account Twitter di HBO Max sulla corretta pronuncia del nome del personaggio: "E' 'Eagly', HBO Max".

Come abbiamo già potuto vedere nella precedente news, il pubblico è impazzito per il personaggio di Eagly, tanto da dedicargli innumerevoli commenti sui social network immediatamente dopo la pubblicazione del trailer ufficiale di Peacemaker mostrato all'evento DC Fandome. Chissà quali sorprese riserverà Eagly nel corso degli episodi della prima stagione di Peacemkaer che ricordiamo saranno otto e portano la firma di James Gunn.

Il primo teaser trailer della serie tv scritta e diretta da James Gunn ci mostra quanto folli ed esilaranti saranno le avventure del villain più assurdo in circolazione (ed è dire tanto in un universo come quello DC), e probabilmente quello che più amiamo odiare... O odiamo amare? Difficile dirlo, soprattutto quando lo si vede abbracciare un'aquila come nel video.

Nel cast dello show, oltre a Cena, vedremo anche Freddie Stroma, Jennifer Holland, Steve Agee, Danielle Brooks, Christopher Heyerdal, Chukwudi Iwuji, Lochlyn Munro e Robert Patrick. Peacemaker debutterà il 13 gennaio 2022 su HBO Max.