Peacemaker, una hotline vi permette di ascoltare la Task Force X su Twitter

La serie TV dedicata a Peacemaker debutterà presto in streaming su HBO Max: il recente teaser trailer di Peacemaker ci ha ricordato infatti che gli 8 episodi usciranno a gennaio 2022.

Per giocare con l'attesa dei fan, l'account Twitter ufficiale della serie TV Peacemaker ha reso pubblico un numero verde in un tweet (che trovate a fine articolo) che recita: "Se siete impegnati per la pace, chiamate il numero 1-833-4PSSMKR" seguito dall'hashtag #NYCC, sigla che indica il New York Comic Con che si è svolto durante questo fine settimana.

Si tratta quindi di una trovata promozionale in concomitanza dell'evento, di certo un modo più unico che raro di promuovere lo show che vedrà protagonista l'eroe interpretato da John Cena, già apparso in The Suicide Squad. I curiosi fan statunitensi che hanno chiamato il numero verde hanno potuto ascoltare l'audio di una riunione tra i membri della Task Force X alla quale Peacemaker sembra non essere ancora arrivato.

Finora gli account ufficiali della serie hanno dialogato molto con gli appassionati e hanno mostrato varie clip e teaser, seguendo il conto alla rovescia di Peacemaker lanciato dallo showrunner James Gunn, in un crescendo che porterà al DC FanDome del 16 ottobre, nel quale è stato recentemente confermato che sarà mostrato ai fan un nuovo teaser trailer della serie!