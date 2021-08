Peacemaker, James Gunn allude alla presenza di un personaggio di The Suicide Squad

Prima dell'uscita nelle sale cinematografiche di The Suicide Squad, il film aveva già generato una serie spin-off, Peacemaker, con protagonista l'ex wrestler John Cena. Lo show è in arrivo nel 2022 su HBO Max e inizialmente non era ben chiaro in quale linea temporale si collocasse lo show rispetto al film, sempre diretto da James Gunn.

Quando uscirà la serie Peacemaker? I fan non vedono l'ora di scoprire nuove avventure DC dirette da James Gunn, dopo il successo di The Suicide Squad. Ora è risaputo che Peacemaker sarà ambientato dopo gli eventi raccontati in The Suicide Squad e su Twitter i fan hanno chiesto a James Gunn quali personaggi del film potremo ritrovare nella serie.

In una risposta sui social Gunn ha scritto:"Peacemaker, Emilia Harcourt, John Economos, e beh, diamine, forse uno in più" aggiungendo l'emoji con una smorfia.



Altri fan si sono affrettati a porre l'attenzione su un altro tweet che Gunn nelle scorse ore aveva pubblicato riguardo un personaggio specifico:"Molto importante è notare che se guardate i segnali di vita nell'hub di comunicazione TDK non è morto".

TDK è il personaggio interpretato da Nathan Fillion nel film. E lo stesso attore ha risposto con sorpresa:"L'ho notato molto forte quando l'ho visto al cinema. Scusate per il disturbo".

Tuttavia un'altra teoria potrebbe riguardare David Dastmalchian. Potrebbe essere lui a comparire nella serie? Sappiamo che Polka Dot Man è morto ma Dastmalchian potrebbe apparire nelle vesti del fratello del suo personaggio, considerate le origini di Polka Dot Man.



Secondo voi di quale personaggio si tratta? Su Everyeye scoprite il nostro approfondimento su Peacemaker.