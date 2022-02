Peacemaker, James Gunn annuncia il fidanzamento con Jennifer Holland

A pochi giorni di distanza dalla romantica dedica del regista di Peacemaker all'attrice e compagna nel giorno di San Valentino, ecco l'annuncio ufficiale: James Gunn e Jennifer Holland si sono ufficialmente fidanzati.

Il regista è noto per aver diretto cinecomic sia del franchise Marvel che dell'universo DC, ed è reduce dal successo della prima stagione di Peacemaker, la prima serie del DC Extended Universe nonché una nuova esperienza di condivisione del set con la compagna di lunga data.

Jennifer Holland ha infatti ripreso il ruolo di Emilia Harcourt dopo il film The Suicide Squad, anche nella nuova serie HBOMax: Harcourt è un'agente della NSA che lavora fianco a fianco con Amanda Waller (Viola Davis) ed ha il compito di monitorare la Task Force X, mentre nel nuovo show del DCEU viene assegnata al Progetto Butterfly insieme al Peacemaker di John Cena.

Tornando alla lieta notizia, proprio ieri il regista ha condiviso su Instagram una foto che, senza tanti giri di parole, annuncia il fidanzamento dei due: nel post che potete vedere a fine articolo, vediamo Jennifer Holland mentre sorseggia una bevanda da una tazza, mettendo inevitabilmente in mostra un brillante anello di fidanzamento. L'attrice ha invece postato una foto che li ritrae abbracciati, accompagnata dalla parola "Felicità".

Nei commenti ad entrambi i post non mancano le congratulazioni da parte di colleghi, amici e fan. La notizia del fidanzamento ufficiale arriva a 7 anni circa dall'inizio della loro relazione, dopo che si erano conosciuti grazie all'amico in comune, nonché star di Smallville, Michael Rosenbaum.

Nelle scorse settimane, Holland aveva lodato la regia di Gunn in Peacemaker: “Penso di essermi accorta per la prima volta del suo fascino come regista dopo averlo visto lavorare sul set, senza parteciparvi" aveva rivelato. "Osservavo il modo in cui lavora, il modo in cui prova cose diverse e convince qualcuno a sperimentare cose che non avrebbero mai provato. E li spinge a tentare più e più volte, perché è davvero alla ricerca di qualcosa di specifico: vuole spogliarti fino al punto in cui sei nudo e crudo, e sei solo più reale".