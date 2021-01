Peacemaker, James Gunn annuncia l'inizio delle riprese della serie HBO Max: foto

Con un nuovo post via Instagram, il regista James Gunn ha annunciato ai fan DC l'inizio ufficiale dei lavori di produzione per l'annunciata e attesa Peacemaker di HBO Max, serie originale della piattaforma streaming scritta e diretta dall'autore di Guardiani della Galassia e con protagonista John Cena nel ruolo titolare.

Immortalandosi con un selfie in un look da santone new age con tanto di capello bianco platinato e barbetta, indossando per altro una maglietta a tema assolutamente magnifica (speriamo la mettano in vendita), l'autore ha scritto:



"Cinque mesi fa, mentre ero in quarantena, avevo quasi finito di sistemare gli ultimi dettagli di The Suicide Squad e avevo appena consegnato la bozza finale di Guardiani della Galassia Vol. 3, in attesa di note e suggerimenti. Normalmente avrei fatto una pausa durante questo periodo, per andare in vacanza, ma con la storia del Covid non potevo. Dunque, non avendo nient'altro da fare, ho iniziato a scrivere una serie TV, Peacemaker, soprattutto per divertimento, anche perché non credevo davvero me l'avrebbero mai lasciata fare. Ho scritto un'intera prima stagione in appena 8 settimane. E ora, eccomi qui nella mia roulotte, nel primo giorno di riprese della serie. La vita è surreale. Mettiamocela tutta (e facciamolo in sicurezza)".



Come ormai sappiamo, si tratta di uno spin-off del film The Suicide Squad diretto da James Gunn. Secondo quanto era stato precedentemente condiviso dal sito "Ronin", la produzione era già schedulata per un inizio riprese mesi fa, previste a Vancouver, in Canada, a partire da oggi, 16 gennaio 2021, fino al 15 giugno. Sappiamo anche che il working title dello show è "The Scriptures". Questo dovrebbe significare che i primi episodi della serie potranno fare il loro debutto su HBO Max a partire dagli ultimi mesi del 2021, sempre che la pandemia di Coronavirus non porti a dei nuovi ritardi.

Per chi non lo sapesse, nelle otto puntate dello show di HBO scopriremo qualche dettaglio in più sulla vita di Peacemaker, personaggio interpretato da John Cena e che sarà presente anche nel cast del nuovo film di The Suicide Squad, che sarà possibile vedere a partire dal mese di agosto 2021. Per concludere vi lasciamo con questa intervista a James Gunn in cui parla di Peacemaker e in particolare sulla eventuale presenza di altri personaggio del film.