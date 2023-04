Peacemaker, James Gunn annuncia: 'La stagione 2 arriverà dopo Superman'

Prima di diventare co-CEO dei DC Studios, James Gunn stava già lavorando per la casa di produzione come regista e sceneggiatore. La sua collaborazione comprendeva la realizzazione di prodotti come The Suicide Squad e Peacemaker. Proprio riguardo quest'ultimo sono arrivate le prime risposte da Gunn.

Dopo l'annuncio del rinvio della seconda stagione di Peacemaker, il regista ha voluto essere ancora più chiaro con i suoi fan rispondendo a delle domande fatte su Twitter da alcuni utenti. La rinascita del mondo DC ha impegnato molto Gunn dal punto di vista creativo. Proprio per questo motivo regista ha voluto mettere un attimo in stand by i nuovi episodi di Peacemaker per dedicarsi al nuovo avvio dei DC Studios.

Nel tweet, nel quale veniva chiesto quando sarebbe uscita la seconda stagione di Peacemaker, James Gunn ha risposto con un semplice "dopo Superman" chiarendo che, al momento, il suo impegno principale è quello di realizzare il nuovo film su L'Uomo d'Acciaio. Questa risposta, però, potrebbe aver deluso molti fan. Con la lavorazione di Superman: Legacy appena cominciata, ci vorranno diversi anni per far si che la serie tv con John Cena veda luce. Il tempo aspettato sicuramente ne varrà la pena, ma al momento il progetto sembra esser stato messo un pò da parte per puntare a cose più grandi.

Se siete curiosi di sapere come è andata a finire la prima stagione della serie spin-off di The Suicide Squad, vi consigliamo la nostra recensione di Peacemaker. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!