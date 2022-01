Peacemaker: James Gunn conferma che la serie con John Cena arriverà anche in Italia!

Con il debutto di Peacemaker avvenuto oggi sulla piattaforma digitale HBO Max, ci si chiede quando lo show di James Gunn con John Cena nei panni dello strambo antieroe della DC Comics farà il suo esordio anche in Italia. La data d'uscita ufficiale nel nostro paese non è ancora nota, ma il regista conferma che la serie arriverà anche da noi.

In un nuovo post pubblicato su Twitter, James Gunn ha comunicato le piattaforme in cui arriverà Peacemaker nei territori al di fuori degli Stati Uniti. Alcuni di questi paesi hanno già HBO Max proprio come gli USA, ad esempio tutta l'America latina o la Spagna, la Finlandia e Andorra. Altri territori hanno le loro piattaforma, come la Neon per la Nuova Zelanda o Crave per il Canada. Andando più in oriente, verso Singapore e le Filippine, c'è la piattaforma HBO Go disponibile.

Per tutti quei territori esclusi da questa prima programmazione, James Gunn rassicura tutti: Peacemaker arriverà anche lì. I territori sono Regno Unito, Germania e Italia per i quali il regista non specifica né la data d'uscita né il servizio digitale in cui arriverà lo show ma assicura sul fatto che prima o poi arriverà. L'Italia per quanto riguarda le produzioni HBO ha un accordo con Sky e Now, lì ad esempio sono uscite le stagioni di Game of Thrones e ultimamente è stato diffuso l'esordio della seconda stagione di Euphoria che ha visto il ritorno di Zendaya nei panni della problematica Rue.

Non sappiamo ancora se HBO Max intenderà realizzare una seconda stagione di Peacemaker, fatto sta che sia James Gunn che il produttore Peter Safran sembrano più che favorevoli a tornare a lavorare allo show e magari affrontare anche dei nuovi personaggi DC.

Su queste pagine trovate anche una playlist di Peacemaker con i brani della soundtrack dei primi 3 episodi.