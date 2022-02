Peacemaker, James Gunn condivide una foto dal set con i protagonisti dello show!

Mentre tutti si chiedono quando uscirà Peacemaker in Italia, negli Stati Uniti il sesto episodio si prepara a debuttare. Il regista dello show, James Gunn, ha spesso pubblicato immagini dal dietro le quinte e curiosità, e oggi in attesa della prossima puntata ha condiviso su Instagram una foto con il cast. Guardatela in fondo all'articolo.

Al suo debutto, avvenuto lo scorso mese, Peacemaker ha avuto recensioni ottime, e sembra aver proseguito su quella linea con gli episodi successivi. Lo show è il seguito di Sucide Squad, e vede John Cena unire le forze con una nuova squadra per sconfiggere una minaccia aliena. Ed è proprio con i membri di questo team che James Gunn condivide la foto pubblicata: accanto a lui vediamo infatti John Cena, Danielle Brooks , Freddie Stroma, Chukwudi Iwuji, Jennifer Holland e Steve Agee. Alle loro spalle si intravedono anche alcuni tecnici al lavoro.

"Qualcuno (non sappiamo chi) ci ha mandato questa incredibile foto incorniciata di uno dei giorni più felici che abbiamo passato sul set. Grazie, chiunque tu sia! Guardate il nuovo episodio di Peacemaker domani – o stasera a mezzanotte PST/3 am EST se siete dei nottambuli. Su HBO Max", ha scritto Gunn nella descrizione del post. E in effetti è proprio gioia quella che traspare dallo scatto. Sembra che quello di Peacemaker sia stato un set molto bello su cui lavorare, in cui gli attori si sono messi al servizio del regista nel miglior modo possibile e tutti si sono divertiti. E, bisogna dirlo, questo si riflette anche sul risultato del prodotto finale.