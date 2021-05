Peacemaker: James Gunn condivide nuove foto dal set della serie HBO Max

La produzione di Peacemaker, la serie HBO Max spin-off di The Suicide Squad, prosegue a pieno ritmo tra Vancouver e dintorni, e il regista James Gunn, fiero della sua creatura, non può fare a meno di condividere alcune foto provenienti direttamente dal set.

Il regista però sa bene che, così facendo, potrebbe incorrere in inutili spoiler, rovinando la sorpresa dei suoi fan e ha quindi deciso di oscurare con le dita gran parte della scena mostrata dal monitor. Nell'immagine postata sui social scorgiamo infatti, solo il volto di John Cena che vestirà appunto, i panni di questo strambo supereroe, disposto a tutto pur di ottenere la pace. Da poco è stata rivelata anche la data di rilascio di Peacemaker, e sembra che dovremo pazientare ancora un po'.

Tra l'altro, James Gunn ha trovato anche il tempo di rispondere alle domande di qualche fan mentre era sul set, non chiarendo però, in che modo gli eventi di Peacemaker si posizioneranno sulla linea temporale rispetto a quelli di The Suicide Squad. Il regista ha semplicemente detto: "Dovete vederlo".

"Peacemaker è un'opportunità per approfondire le attuali questioni mondiali attraverso l'obiettivo di questo supereroe / supercriminale / e il più grande idiota del mondo", ha detto aveva detto in precedenza Gunn della serie spinoff di HBO Max. "Sono entusiasta di espandere The Suicide Squad e portare questo personaggio dall'universo dei film DC all'ampiezza di una serie. E, naturalmente, poter lavorare di nuovo con John, Peter e i miei amici della Warner Bros. la ciliegina sulla torta".

