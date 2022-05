Peacemaker, James Gunn conferma l'uscita del Blu-ray? Tutti i dettagli

Il creatore di Peacemaker, James Gunn, pare che abbia confermato l'uscita di una versione Blu-ray della serie tv HBO Max ambientata del DC Extended Universe. L'ipotesi è nata da una domanda specifica di un fan su Twitter, e la risposta criptica e ambigua del regista potrebbe far presagire un'uscita nel mercato home-video.

Gunn ha risposto con un semplice:"Hmmmm... " insieme ad una GIF di uno personaggi principali dello show, Emilia Harcourt (Jennifer Holland), che lentamente sorride. Usando una foto del personaggio di Adrian Chase/Vigilante (Freddie Stroma), un altro utente ha chiesto a Gunn un Blu-ray di Peacemaker e la riposta è stata un semplice e laconico:"Ok".



Attualmente il marketplace di Amazon nel Regno Unito elenca anche le versioni in DVD e Blu-ray di Peacemaker per quanto riguarda la stagione 1 dello show, disponibile in pre-order con una data di uscita indicata per il 5 settembre.

Tuttavia non si sa quando il Blu-ray di Peacemaker sarà disponibile sul mercato. Scoprite quando arriverà in Italia Peacemaker, la nuova serie di Gunn.



La risposta del regista all'utente è piuttosto misteriosa ma potrebbe indicare che qualcosa bolle in pentola.

Lo show ha per protagonista John Cena nei panni di Peacemaker, in uno spin-off tv del lungometraggio The Suicide Squad, diretto sempre da James Gunn dopo il temporaneo addio alla Disney.



John Cena ha confermato che in Peacemaker 2 ci saranno molti più cameo legati al DC Extended Universe.