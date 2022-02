Peacemaker, James Gunn confessa:'Dopo Guardiani 3 farò tv per almeno un anno'

James Gunn ha svelato che al termine della lavorazione di Guardiani della Galassia Vol. 3 si dedicherà per qualche tempo al piccolo schermo, già esplorato nella serie tv HBO Max, Peacemaker, con protagonista l'ex wrestler John Cena. Ecco le parole di Gunn nel corso di un'intervista rilasciata a Variety.

"Si, penso di aver praticamente deciso che dopo che avrò finito con i Guardiani farò tv per almeno un anno. Il mio focus è deciso su questo. Non tutti gli show con cui abbiamo a che fare sono cose che scriverò o dirigerò, alcune di loro potrebbero richiedere diverse quantità del mio tempo. Peacemaker ero io a scriverla e dirigerla, trascorrevo tutto il tempo sul set. Ma altri show potrei non scriverli o non dirigere tutti gli episodi".



Ricordiamo che Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà 'l'ultima volta che le persone vedranno all'opera questo team', e sarà più oscuro dei precedenti.

Zoe Saldana ha raccontato l'emozione del cast di Guardiani 3 sul set del film, leggendo la sceneggiatura e avvicinandosi alla conclusione di un ciclo che dura da tre film.



Per quanto riguarda Peacemaker, Gunn ha annunciato che la serie è stata rinnovata per una seconda stagione:"Creare Peacemaker è stato uno dei veri momenti salienti della mia vita, sia professionale che non, con John Cena e l'incredibile team creativo che mi circonda. [...] Non vedo l'ora che la gente veda in che direzione andrà il team di Peacemaker nella seconda stagione".



La serie ha riservato grandi sorprese; l'ultimo episodio di Peacemaker conferma, ad esempio, la presenza di Green Arrow nel DCEU.