Peacemaker: James Gunn consiglia lo snack perfetto da gustare nei primi 3 episodi

Il prossimo 13 gennaio faranno il loro esordio su HBO Max i primi tre episodi della serie su Peacemaker, che riprenderà la narrazione del personaggio già introdotto in The Suicide Squad e che qui si arricchirà di nuovi elementi e sfumature. Per l'occasione, il regista James Gunn ha voluto consigliare ai suoi fan lo snack ideale per la visione.

A un fan che chiedeva al regista un consiglio su quale snack o prelibatezza gustare guardando i primi 3 episodi di Peacemaker che saranno disponibili su HBO Max a partire dal 13 gennaio prossimo, Gunn ha risposto come sempre senza esitazioni: Crunchy Flamin Hot Cheetos. Recentemente, invece, James Gunn ha rivelato il motivo per cui ha deciso di realizzare Peacemaker per HBO Max:

"Innanzitutto, vado molto d'accordo con John Cena. Siamo diventati grandi amici" ha rivelato il regista. "E' una persona molto divertente e ho pensato che sarebbe stato divertente continuare a lavorare con lui"."Credo anche che per una gran parte dei personaggi di The Suicide Squad abbiamo visto un'evoluzione" ha sottolineato Gunn. "Peacemaker rimane lo st***zo impenitente che era fin dall'inizio del film, ma sapevo che potevamo andare più a fondo nel personaggio". Di recente, James Gunn ha precisato, rispondendo ai suoi followers, che non è necessario vedere The Suicide Squad prima di Peacemaker, poiché lo show di HBOMax avrà una sua autonomia.

Dopo le prime recensioni di Peacemaker, scopriamo invece il punteggio di Peacemaker su Rotten Tomatoes ottenuto finora. Sulle 11 recensioni ottenute, solo una ha bocciato completamente Peacemaker. Nel giudizio in questione si legge: "In contrasto con il divertente 'Suicide Squad', nella serie 'Peacemaker' di James Gunn, tutto si focalizza su un antieroe odioso e vanaglorioso, e anche le piccole note positive iniziali finiscono col consumarsi piuttosto velocemente".