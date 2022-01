Peacemaker: James Gunn crea una playlist con la colonna sonora dei primi 3 episodi!

L'arrivo della nuova serie del DCEU si avvicina sempre più, e mentre vi ricordiamo a che ora esordirà Peacemaker con i suoi primi tre episodi il 13 Gennaio, James Gunn concede un assaggio del suo show ai fan. Il regista ha infatti pubblicato su Twitter la playlist di Spotify con la soundtrack dei primi episodi.

Dal rock and roll alla musica acustica, fino ad arrivare alle ballate: questa per ora la colonna sonora della serie, che sembra rappresentare l'essenza del personaggio protagonista. Gunn ha promesso ai fan che aggiornerà ogni settimana la playlist su Spotify, in modo tale che nessuno possa perdersi neanche uno dei titoli dei brani che sentiremo nelle varie puntate.

Tantissimi gli artisti presenti in questa lista appena pubblicata. Tra questi spiccano sicuramente i brani Welcome To The Church Of Rock And Roll dei Foxy Shazam o Don't Treat Me Bad dei Firehouse, che lasciano grande spazio all'immaginazione degli spettatori, che adesso si chiedono in che contesto saranno inserite. Ma non solo, perché ascoltiamo anche Boots on Rocks Off dei Dust Bowl Jokies, che promette di essere un brano perfetto per sfondare porte e portoni, o la più sentimentale I Don't Love You Anymore dei The Quireboys. Tra gli altri artisti presenti vediamo anche Wig Wam, Nashville Pussy, Y&T, The Poodles, Tigertailz, Santa Cruz, John Murphy e Ralph Saenz, Bang Camaro, Kissin' Dynamite, Enemies Swe, Sister, BAND-MAID e The Cruel Intentions.

Adesso non vi resta che dare un'occhiata alla playlist che troverete in fondo all'articolo e farvi un'idea. Tutto ciò mentre vi facciamo scoprire le prime impressioni della critica su Peacemaker.