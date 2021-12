Peacemaker, James Gunn ci fa dare uno sguardo al Judomaster di Nhut Le

Dopo i character poster di Peacemaker arrivati a metà Dicembre, il regista James Gunn ha usato il suo Twitter per farci dare uno sguardo a un nuovo personaggio che vedremo nella serie: Judomaster, interpretato da Nhut Le.

Nella foto pubblicata, che troverete in fondo all'articolo, vediamo il maestro di judo in una scena dello show, in un costume completamente verde formato da gilet, polsini e maschera. Judomaster, che è un vigilante e probabilmente combatterà proprio contro il protagonista, si esibisce in una posa da combattimento, pronto da quel che sembra ad attaccare. Sarà molto interessante vedere la sua interazione con il personaggio interpretato da John Cena.

La DC con questa serie fa un po' ciò che la Marvel ha fatto quest'anno, creando un prodotto inserito all'interno del DCEU e in linea dunque anche con i film. Per fare ciò, ovviamente, sceglie un regista come James Gunn che nei due Universi cinematografici dedicati ai supereroi ne ha già firmati tanti di prodotti, e dunque ha una certa esperienza. Cosa ne pensate di questa nuova avventura per la DC? Siete curiosi di vedere il risultato?

Intanto, mentre attendiamo l'arrivo dello show con John Cena previsto per il 13 Gennaio 2022 su HBO Max, ecco il trailer di Peacemaker.