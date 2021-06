Peacemaker, James Gunn: 'Dovevo fare una serie su questo pezzo di me***'

In attesa dell'arrivo di The Suicide Squad, James Gunn è a lavoro sulla serie spin-off Peacemaker, che a suo avviso era necessaria per raccontare le vicende di questo particolare supercriminale interpretato da John Cena.

Il regista di Guardiani della Galassia è a lavoro su uno show di otto episodi che esplora le origini di Christopher Smith, un maestro d'armi che viene reclutato nella Task Force X in The Suicide Squad, pronto a tutto per la pace. Peacemaker sarà rilasciato su HBO Max nel gennaio 2022, e in una recente intervista James Gunn ha rivelato le origini di questo nuovo progetto.

"Avevo finito una bozza di Guardiani della Galassia 3 e stavo montando [The] Suicide Squad, ma le cose stavano andando molto lentamente. Ero tipo, 'Oh mio Dio, rimarrò intrappolato qui [durante il blocco del coronavirus] per un altro anno prima di iniziare a girare Guardiani! Cosa farò?'. Così ho parlato con i ragazzi della HBO, e loro mi hanno detto: 'Ehi, se potessi scegliere un personaggio di Suicide Squad per un'altra produzione, chi sceglieresti?' Ho detto subito che avrei scelto Peacemaker, dovevo fare una serie su questo pezzo di me***".

Gunn ha poi aggiunto: "Ho scritto otto episodi in due mesi e [la storia] non è cambiata da allora. Tutto è nato dal mio timore di restare bloccato con le mani in mano, ma devo dire che ne sono davvero entusiasta".

