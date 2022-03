Peacemaker, James Gunn: 'C'è tanto materiale tagliato della Justice League'

Mentre attendiamo l'arrivo di Peacemaker in Italia, James Gunn torna a parlare della sua serie, rivelando che c'è tanto materiale inutilizzato del cameo della Justice League nel finale di stagione.

"Ho un tantissimo materiale che non ho utilizzato. Ezra [Miller] ha parlato - e non sto scherzando - per 16 minuti di fila di Aquaman che fa sesso con i pesci. È stato davvero molto divertente" ha detto Gunn, parlando della scena con Aquaman e The Flash, in cui alcuni membri della Justice League arrivano troppo tardi per salvare la situazione.

Il regista è poi tornato serio, anticipando che ci saranno maggiori connessioni con la DC nelle prossime stagioni dello show. Il DCEU, infatti, inizia a prendere forma, e i prodotti dedicati ai suoi supereroi sono adesso pensati nell'ottica di un disegno più grande. Lo stesso Peacemaker ha creato diversi crossover con alcuni personaggi dell'universo.

"Credo che ci saranno più connessioni in altre cose [altri prodotti] man mano che andremo avanti con Peacemaker e altri show di HBO Max" ha detto James Gunn. "Quindi quei [cameo] continueranno ad arrivare. Non so se la Justice League apparirà in ogni stagione di Peacemaker; potrebbe essere soltanto una tantum. Staremo a vedere!"

Adesso, con la seconda stagione di Peacemaker già confermata, ci si chiede in che direzione si andrà. Non ci resta che attendere.