Peacemaker, James Gunn esalta la colonna sonora della serie: 'La mia preferita di sempre'

Per un regista come James Gunn, basti pensare ai due capitoli di Guardiani della Galassia, le colonne sonore hanno una particolare importanza. Sul suo nuovo progetto, la serie HBO Max su Peacemaker, sappiamo per ora che sarà molto diversa da The Suicide Squad, ma anche nel nuovo show con John Cena la musica conterà molto.

Come è sua consuetudine, James Gunn ha risposto su Twitter ad alcune domande dei suoi follower su Peacemaker, e una di queste riguardava proprio la colonna sonora. All'utente che gli chiedeva se la musica in Peacemaker avrà un ruolo di primo piano o passerà inosservata, il regista ha risposto, come possiamo vedere anche in calce alla notizia:

"La colonna sonora della prima stagione di Peacemaker è la mia preferita tra tutte le cose che abbia mai fatto."

Una bella dichiarazione d'intenti, non c'è che dire. Tra le altre risposte, James Gunn ha confermato che le riprese di Peacemaker stanno per finire, arrivate ormai al giorno 131, e che alla vigilia dell'ultimo giorno sul set con John Cena e Freddie Stroma il regista si sente "molto, molto triste".

Nei giorni scorsi abbiamo visto John Cena nella prima foto ufficiale di Peacemaker. Tra gli altri interpreti della serie ci sono anche Danielle Brooks, Robert Patrick, Jennifer Holland, Steve Agee, Chris Conrad, Christopher Heyerdahl, Chukwudi Iwuji, Lochlyn Munro e Annie Chang.