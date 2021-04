Peacemaker, James Gunn ha finito il primo episodio: 'Non sapete cosa vi aspetta'

Dopo aver rivelato di aver terminato la sceneggiatura dello speciale natalizio dei Guardiani della Galassia, James Gunn è tornato ad aggiornare i fan su un altro atteso progetto nato da una sua pellicola. Stiamo parlando di Peacemaker, la serie spin-off di The Suicide Squad incentrata sul personaggio di John Cena.

Durante uno dei suoi consueti scambi di battute con i fan su Twitter, il regista ha rivelato di avere completato il primo episodio della serie HBO Max lasciando trasparire tutto il suo entusiasmo per il progetto. "Sta andando benissimo. Ho appena finito il primo cut dell'Episodio 1 e lo adoro. La gente non è preparata per questo colosso," ha scritto Gunn.

Composta da 8 episodi, la serie offrirà l'opportunità di approfondire i problemi del mondo di oggi attraverso il punto di vista del supereroe/supercriminale che Gunn descrive come il più grande pallone gonfiato del mondo, di cui abbiamo avuto già un assaggio con il trailer ufficiale di The Suicide Squad. Vi ricordiamo che il film debutterà nelle sale americane e su HBO Max ad agosto 2021, mentre la serie è arriverà sulla piattaforma a gennaio 2022.

Oltre al wrestler, la serie vedrà nel cast tra gli altri Robert Patrick nei panni di Auggie Smith, Jennifer Holland nel ruolo di Emilia Harcourt, Chris Conrad nei panni di Vigilante, Steve Agee e Danielle Brooks.