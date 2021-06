Peacemaker, James Gunn: 'La serie con John Cena sarà molto diversa da The Suicide Squad'

Tra qualche settimana nelle sale arriverà finalmente l'attesissimo The Suicide Squad di James Gunn, che nel frattempo sta lavorando anche alla serie tv spin-off con John Cena, Peacemaker. Ma quanto avranno in comune i due progetti?

Mentre contiamo i giorni che ci separano dalla nuova versione della Suicide Squad firmata da James Gunn, in arrivo ad agosto nelle sale, l'instancabile regista continua a lavorare su Peacemaker, la serie tv spin-off del suo stesso film che vede protagonista John Cena.

E nel frattempo, risponde anche ai Q&A su Twitter.

Una delle domande rivolte a Gunn nelle scorse ore, infatti, indaga proprio sui collegamenti tra i due progetti, mentre un'altra vuole sapere se dobbiamo aspettarci lo stesso stile da film e serie.

D: "Il film di The Suicide Squad si collegherà direttamente alla serie di Peacemaker?"

R: "Stesso personaggio (assieme a un altro paio del film)/e stesso attuale DCEU di sicuro".

D: "The Peacemaker sarà sanguinoso come The Suicide Squad?".

R: "È piuttosto violento. Ma ci prendiamo anche molto più tempo per approfondire il personaggio, quindi considerate anche questo aspetto. A dire il vero è piuttosto differente da The Suicide Squad, il che è interessante".

E voi, che ne pensate? Quanto Hype avete per The Suicide e quanto per Peacemaker? Fateci sapere la vostra nei commenti.