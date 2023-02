Peacemaker, James Gunn: 'La Stagione 2 non è stata cancellata, solo rinviata'

Dopo una lunga attesa, con l'arrivo di James Gunn e Peter Safran ai vertici della divisione DC della Warner sembrava che la seconda stagione di Peacemaker fosse ormai cosa certa, eppure dopo le voci del reset dell'universo cinematografico tutto era possibile. In un recente post su Twitter, però, Gunn ha confermato che la Stagione 2 si farà.

Nel post, Gunn ha assicurato a tutti i propri follower che la seconda stagione della serie HBO Max con John Cena protagonista è ancora in fase di sviluppo, ma è stata semplicemente posticipata per permettere a Gunn e Safran di dedicarsi agli altri progetti DC, in vista della creazione del nuovo DC Universe.

Gunn ha risposto così a un fan che gli chiedeva se la seconda stagione di Peacemaker fosse stata cancellata: "Diamine no, solo rimandata mentre lavoro a [Superman:] Legacy", ha scritto. "Waller prima. [Peacemaker] dopo".

Creata, scritta e co-diretta da Gunn, Peacemaker ha debuttato su HBO Max più di un anno fa come parte del DC Extended Universe. Con John Cena nel ruolo dell'antieroe protagonista, la serie è uno spin-off del film DCEU di Gunn del 2021, The Suicide Squad, a sua volta un sequel/soft reboot standalone del film Suicide Squad di David Ayer del 2016. La prima stagione di Peacemaker è andata in onda per un totale di otto episodi fino al 17 febbraio 2022, data in cui la serie è stata rinnovata per la seconda stagione.

Tuttavia, questo avveniva prima che Gunn e il collega Peter Safran, produttore esecutivo di Peacemaker, venissero nominati co-direttori dei DC Studios e incaricati di tracciare una nuova direzione per il neonato Universo DC.

In Italia, la prima stagione di Peacemaker ha debuttato solo alla fine dello scorso anno. Stando alle parole di Gunn, che sta attualmente lavorando a Superman: Legacy e dopo si dedicherà a Waller, la serie con protagonista il personaggio di Viola Davis, potremmo non vedere la seconda stagione con John Cena prima del 2026.

Staremo a vedere, poi, in che modo avverrà il ritorno di Peacemaker e in che circostanze, dato che dopo l'uscita di The Flash al cinema l'universo DC subirà un reset quasi completo per permettere l'avvio del DCU di Gunn e Safran.

Nel frattempo, recuperate la nostra recensione di Peacemaker.