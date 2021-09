Peacemaker, James Gunn lancia il conto alla rovescia: 'Mancano 3 mesi!'

Sui social James Gunn è più attivo che mai per promuovere sui social Pacemaker, la serie HBO con protagonista John Cena dedicata al folle personaggio visto in The Suicide Squad disposto a tutto pur di portare la pace e mantenerla.

Proprio in occasione della prossima uscita di Peacemaker, l'eclettico regista ha postato una foto di John Cena di spalle, in cui col braccio alzato indica che mancano 3 mesi circa all'uscita dell'attesissima serie. L'uscita dello show è prevista infatti per gennaio 2022 su HBO Max negli Stati Uniti. In Italia, non abbiamo ancora informazioni certe circa il suo rilascio.

Intanto, prima ancora che la serie arrivi sui nostri schermi, i fan già pongono domande su una possibile seconda stagione di Peacemaker. James Gunn non ha ancora chiarito con certezza se ci sarà o meno ma, si è detto disponibile a realizzarla, affermando di essersi divertito davvero tanto a scrivere gli 8 episodi che la compongono oltre che a dirigerne cinque.

Visto l'addio sempre più imminente al Marvel Cinematic Universe dopo Guardiani della Galassia 3 e dopo la strabiliante esperienza di The Suicide Squad, James Gunn sembra essere sempre più parte integrante di questo Universo Esteso DC che dopo parecchi anni turbolenti sembra aver finalmente trovato la quadra. Voi cosa ne pensate?