Peacemaker, James Gunn lascia intendere che ci saranno altri membri della Suicide Squad?

L'annuncio della serie HBO Max dedicata a Peacemaker ha lasciato di stucco i fan di James Gunn, che lavorerà al progetto durante la fine dei lavori a The Suicide Squad e prima delle riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3, e già a distanza di poche ore dalla sorpresa il regista si diverte a stuzzicare i fan.

Ce lo siamo domandati un po' tutti ma un follower di Gunn glielo ha direttamente chiesto via Twitter condividendo una GIF di Pete Davidson: "Stai mica pensando di utilizzare qualche altro membro della Task Force X tipo Blackguard per la serie?". E Gunn ha risposto: "Sarà fatto!". Ora, potrebbe sfottere tranquillamente il fan, ma riflettendo sulla grande quantità di personaggi del film DC non sarebbe sciocco rivederne qualcuno nella serie, anche se non sappiamo chi sopravviverà o morirà durante il cinecomic.



La serie di Peacemaker sarà composta da 8 episodi ed è descritta come una "action adventure". I dettagli della trama sono ancora sconosciuti, ma il sito fa sapere che la storia esplorerà l'origine di Peacemaker, un uomo che crede nella pace ad ogni costo - "non importa quante persone deve uccidere per ottenerla" - e che è stato descritto da Cena come una versione decisamente più cattiva di Captain America.

Le riprese partiranno ad inizio 2021, prima che Gunn inizi a lavorare al terzo film dei Guardiani della Galassia. The Suicide Squad, lo ricordiamo, arriverà nelle sale ad agosto 2021.

"Peacemaker è un'opportunità per approfondire le attuali questioni mondiali attraverso l'obiettivo i questo supereroe/supercriminale/più grande idiota del mondo", ha dichiarato Gunn. "Sono entusiasta di poter espandere The Suicide Squad e portare questo personaggio dall'universo dei film DC alla completezza di una serie. E, naturalmente, poter lavorare di nuovo con John Peter e miei amici di Warner Bros è la ciliegina sulla torta."