Peacemaker, James Gunn: 'Nessun network lo aveva richiesto'

Nell'episodio finale di Peacemaker "accadranno cose folli", parola di Jennifer Holland. Adesso, mentre con queste premesse i fan statunitensi attendono la conclusione dello show su HBO Max, James Gunn ne approfitta per condividere su Twitter qual è la cosa che lo ha reso più fiero di questo progetto.

Non è un segreto che Gunn condivida commenti sui suoi social in merito ai progetti su cui lavora. Rispondendo a un fan che ha ricordato la più comune domanda ai tempi in cui la serie fu annunciata, ovvero "chi l'ha richiesta?", il regista ha ammesso che inizialmente ha avuto un po' di difficoltà a trovare un network per il suo show. Qualcosa di assurdo considerando che la motivazione era che si trattava di un progetto e di un personaggio di non richiesto dal pubblico, perché come scritto anche dallo stesso Gunn: "Nessuno ha chiesto i Soprano. Nessuno ha chiesto il f*ttuto Star Wars. Quando Hollywood racconta solo storie che sono state richieste dal pubblico, le possibilità di essere sorpresi e felice sono ridotte al minimo. Nessuno ha chiesto #Peacemaker e questo fa sì che io sia ancora più orgoglioso del fatto che abbia toccato così tanti di voi."

Il regista ha poi parlato di un possibile ritorno per una seconda stagione, di cui tanto si parla ultimamente. "Abbiamo 87 stagioni in programma. Sì, andremo avanti fino a quando John e io non avremo 150 anni", ha detto Gunn scherzando. "Ma sì, no, tutti vogliamo andare avanti. Vogliamo davvero continuare. Ho lavorato con il più grande gruppo di persone. [...] E non vedo l'ora di lavorare di nuovo con loro."

L'ultimo episodio di Peacemaker arriverà negli USA su HBO Max il 17 Febbraio.