Peacemaker, James Gunn: 'Non è necessario aver visto The Suicide Squad prima'

John Cena ha debuttato nel DCEU in estate con il film The Suicide Squad, dove ha interpretato Peacemaker. Proprio lì è arrivata la notizia di una serie sul suo personaggio, che uscirà su HBO Max a partire dal 13 Gennaio. James Gunn ultimamente sta dando informazioni sul suo show, e adesso ha spiegato che non è necessario aver visto il film prima.

Su Twitter Gunn ha detto che lo show sarà più autonomo di quanto ci saremmo potuti aspettare, e che dunque non bisogna aver necessariamente guardato The Suicide Squad per goderselo. Infatti rispondendo alla domanda di un fan che chiedeva proprio questo, ha aggiunto che "vi daremo tutte le informazioni all'inizio della serie". Per chi non lo ricordasse, nel film Christopher Smith/Peacemaker ha rivelato di essere la talpa di Amanda Waller, infiltratosi nella missione della squadra che voleva cancellare le prove del governo degli Stati Uniti negli esperimenti su Starro, e uccidendo Rick Flag. Nella scena post-credit di The Suicide Squad abbiamo poi scoperto che Peacemaker era miracolosamente sopravvissuto a una morte apparente, ed era pronto a iniziare una nuova missione per salvare l'umanità, annunciando così la serie.

Si tratta, dunque, di un'operazione che vuole coinvolgere sia i fan di vecchia data del DCEU, sia attirarne di nuovi, permettendo loro di ricollegarsi senza necessariamente conoscere il passato dei personaggi. Cosa ne pensate di questa operazione? Fatecelo sapere nei commenti!