Peacemaker, James Gunn paragona un personaggio a Michael Scott di The Office

Il Peacemaker di John Cena non è l'unico a lottare contro il crimine: la serie spin-off di The Suicide Squad, ha introdotto anche nuovi personaggi nel franchise del DC Extended Universe. Ed è proprio uno di questi, secondo James Gunn, a somigliare all'iconico Michael Scott della celebre serie TV The Office. Scopriamo insieme di chi si tratta!

Peacemaker è la produzione DCEU più apprezzata, nonché la prima per il piccolo schermo: la serie spin-off di HBO Max voluta e creata da James Gunn ha introdotto tra i nuovi personaggi anche Vigilante (alias Adrian Chase), interpretato da Freddie Stroma (già apparso al cinema in Harry Potter e il principe mezzosangue e approdato sul piccolo schermo con Bridgerton).

Ed è proprio lui, secondo Gunn, ad avere qualcosa in comune con il Michael Scott di Steve Carell: "Penso a Vigilante un po' come a Steve Carell in The Office" ha scritto il regista in un tweet durante un watch party con i fan. "E' tonto in molti modi, ma è sorprendentemente bravo nel suo lavoro in tanti momenti".

Il regista ha inoltre risposto a un fan che lodava una scena particolarmente divertente dell'ultimo episodio di Peacemaker con Vigilante in prigione e si chiedeva se fosse improvvisata o meno: "Uguale al copione parola per parola" ha rivelato Gunn. "L'abbiamo girata molte volte. Sapevo che era importante mostrare che Adrian, sebbene sia incompetente in qualunque cosa, è un genio quando si tratta di omicidi".

Come spesso ha fatto anche in passato, James Gunn si prende alcune libertà nell'adattare i fumetti al grande e piccolo schermo. E' il caso anche di Vigilante, un personaggio estremamente più serio sulla carta, che difficilmente sarebbe paragonabile al direttore della filiale Dunder Mifflin di Scranton visto in The Office.

Nei giorni scorsi il regista ha affrontato anche un altro tema, rivelando di aver avuto alcune difficoltà nella fase di scrittura e indicando il personaggio più difficile da scrivere in Peacemaker.