Peacemaker: James Gunn parla del futuro dello show, promette una grande colonna sonora

Quando ha iniziato a girare The Suicide Squad, James Gunn non aveva in mente di dirigere anche un suo spin-off. Eppure nel 2022 su HBO Max arriverà la serie tv di Peacemaker con protagonista John Cena, una colonna sonora da paura e il potenziale per altre stagioni.

"Peacemaker è sempre stato tra quei personaggi che trovavo davvero strani" ha affermato il regista di The Suicide Squad James Gunn durante il panel di Peacemaker ai TCA.

E quando la DC lo ha approcciato per espandere la sua storia, lui ha colto l'occasione al volo "Ho trovato qualcosa di interessante in Peacemaker, ed è merito di John Cena", aggiungendo anche lo incuriosivano "la mentalità e i metodi al rovescio" del personaggio, e che secondo lui Cena non aveva avuto l'opportunità di mostrare tutte le sue doti comiche nel film.

"Peacemaker è praticamente ogni ragazzo con cui sono cresciuto nel Missouri. Ha un sacco di problemi" e anche se il suo obbiettivo non è quello di far piacere a tutti i costi il personaggio al pubblico, vuole enfatizzare il fatto che ha ancora molto da imparare "E per far ciò, non basta certo una sola stagione" Dopotutto "È questa abilità di apprendere che lo rendo un po' più gradevole", e il materiale ci sarebbe tutto...

Intanto, per chi si è abituato a grandi colonne sonore quando c'è di mezzo Gunn, non resterà certo deluso con Peacemaker: "È la soundtrack che sono stato più entusiasta nel creare dai tempi del primo film di Guardiani della Galassia".