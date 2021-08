Peacemaker, James Gunn promette: 'C'è più azione che in ogni altro film di supereroi'

James Gunn è garanzia di divertimento: il regista di Guardiani della Galassia ci ha sempre assicurato la giusta dose di azione e, con un The Suicide Squad che non sembra aver deluso le aspettative in tal senso, c'è ora da chiedersi se il livello a cui siamo abituati verrà mantenuto anche nella serie su Peacemaker.

Il nostro sembra in effetti volerci confondere le idee in tal senso: dopo aver descritto Peacemaker come più tranquilla di The Suicide Squad, infatti, Gunn ha assicurato che il quantitativo di azione che troveremo nello show con John Cena sarà superiore a quello riscontrato in qualunque cinecomic sbarcato in sala finora.

"Spero di riuscire a dirigere tutti gli episodi della prossima stagione. Come vedrete, Peacemaker sarà davvero diversa da ogni altro show di supereroi che sia mai stato fatto. Prima di tutto parla di un ragazzo e poi, solo in secondo luogo, di un supereroe. Ma ovviamente è comunque uno show di fantascienza con tonnellate e tonnellate di azione in più rispetto ad ogni altro film di supereroi" sono state le parole del buon James al riguardo.

Dove starà la verità? Serie tranquilla o violenta oltre ogni limite? Lo scopriremo solo tra qualche tempo! Vedremo, intanto, in che modo Peacemaker si ricollegherà a The Suicide Squad.