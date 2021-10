Peacemaker, James Gunn provoca su Twitter: 'Non sei un granché come graphic designer'

Con Peacemaker James Gunn avrà modo di portare avanti il discorso intrapreso con il suo The Suicide Squad, per la gioia dei tanti fan che hanno apprezzato non poco l'innesto dei soliti toni del regista ex-Troma nell'universo DC: toni che, neanche a dirlo, ritroviamo in queste ore in uno degli ultimi post del buon James.

Già nei giorni scorsi abbiamo visto James Gunn rispondere alle accuse di fascismo rivolte a Peacemaker, ma il nostro non è attivo sui social solo per difendere i suoi personaggi... Anzi, talvolta preferisce fare egli stesso da provocatore!

In risposta a un post del profilo ufficiale di Peacemaker in cui si elencano tre buoni motivi per guardare lo show con John Cena, infatti, il regista ha pensato bene di rispondere puntando il dito contro la veste grafica abbastanza scarna del post in questione: "La terza ragione non è decisamente la tua bravura come graphic designer" sono le parole con cui Gunn ha suscitato l'ilarità dei tanti follower che hanno seguito il botta e risposta.

Cosa vi aspettate da questa nuova serie HBO? Credete possa reggere il confronto con The Suicide Squad? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, proprio James Gunn ci ha ricordato quanto manca all'uscita di Peacemaker.