Peacemaker, James Gunn racconta il progetto: 'Era il personaggio che più mi ispirava'

Nei giorni scorsi HBO Max ha annunciato una serie su Peacemaker, uno spin-off di The Suicide Squad incentrato sul personaggio interpretato da John Cena. James Gunn scriverà la serie e dirigerà alcuni episodi, tra cui il pilot, e l'attesa tra i fan è rapidamente salita alle stelle.

Il filmaker ha risposto su Twitter a una serie di domande dei fan, rivelando tra l'altro che Guardiani della Galassia 3 non subirà ritardi a causa del nuovo progetto, a cui sta lavorando in una pausa già prevista.

Alcune delle risposte di James Gunn si possono vedere anche nei tweet in calce alla notizia. A un utente che deduce che Peacemaker sopravvivrà alla fine di The Suicide Squad, per esempio, il regista ha risposto: "Non annunceremo la collocazione temporale dello show tv su Peacemaker fino all'uscita di The Suicide Squad", alimentando quindi un alone di mistero.

Qualcun altro ha osservato: "Sembra una cosa tipo: John Cena /Peacemaker è notevole in The Suicide squad, facciamo qualcosa in più". In questo caso, risponde James Gunn, "È vero. E poi la DC viene da me e dice: Se potessi fare un programma televisivo su un personaggio di The Suicide Squad, quale sceglieresti per primo? E io ho pensato: Ho avuto quest'idea di Peacemaker... Sono sempre guidato da ciò che mi ispira di più creativamente al momento."

Dal canto suo, intanto, John Cena è già carico e pronto a interpretare Peacemaker anche in una serie tv.