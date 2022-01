Peacemaker: James Gunn ha rigirato cinque episodi dopo la sostituzione di un attore!

Nel corso di una recente intervista concessa a ScreenRant in occasione del lancio sulla piattaforma HBO Max della serie Peacemaker, James Gunn ha rivelato di aver dovuto rigirare daccapo cinque episodi dello show a causa della sostituzione di un attore in fase di riprese. Questo quando si era già arrivati al giorno 131 nella tabella di marcia.

L'inconveniente si è reso necessario quando Freddie Stroma è stato ingaggiato per sostituire Chris Conrad, quest'ultimo noto per aver preso parte a serie televisive come Young Hercules e Patriot. Questi si era unito al cast nel ruolo del violento Vigilante (conosciuto nelle pagine dei fumetti della DC Comics anche con il nome di Adrian Chase. Tuttavia, arrivati al giorno 131 delle riprese della stagione in Canada, Conrad è uscito dalla serie in maniera amichevole a causa di alcune "divergenze creative" ed è stato rimpiazzato al volo con l'attore di Bridgerton.

Gunn ha spiegato l'impatto che questa decisione ha avuto sul resto delle riprese: "[Stroma] si è unito successivamente. Avevamo già girato cinque episodi e mezzo con un altro attore, che è un tipo dal talento incredibile, ma su certe cose la pensavamo in modo diverso e non penso volesse continuare a lavorare alla serie. Così abbiamo preso Freddie, a cinque episodi e mezzo già girati, e ho rigirato tutte le sue scene. Abbiamo rigirato. Ho diretto tutte le scene con Vigilante in cinque episodi e mezzo".

In un'altra intervista, James Gunn ha svelato quella scena di The Suicide Squad che ha ispirato Peacemaker: "C'è stato un momento con John, ci sono stati un paio di momenti in particolare, ma uno in cui John stava per uccidere Ratcatcher 2. Ho provato questa sensazione incredibilmente triste per Peacemaker mentre stava per fare ciò che doveva, questo senso di rimpianto, e ho iniziato vedere un lato di John Cena che non avevo mai visto prima".

Su queste pagine potete leggere le nostre aspettative su Peacemaker dopo The Suicide Squad.