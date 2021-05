Peacemaker: James Gunn rivela la data d'uscita della serie spin-off di The Suicide Squad

In una delle sue ultime storie condivide su Instagram, James Gunn ha risposto ad alcune domande dei fan e tra queste c'era anche la rivelazione della data d'uscita ufficiale di Peacemaker, la miniserie spin-off di The Suicide Squad, il cinecomic che rilancerà il team di personaggi della Warner/DC reimmaginati da Gunn dopo il tonfo di David Ayer.

La miniserie con protagonista il personaggio interpretato da John Cena arriverà in streaming su HBO Max nel mese di gennaio 2022, la conferma è arrivata da James Gunn in persona su Instagram, come potete vedere dall'immagine in calce alla news. Le riprese dello show sono attualmente in corso, con Gunn che successivamente tornerà alla Marvel e ai suoi Guardiani della Galassia.

Gunn ha anche mostrato il lavoro di storyboard realizzato personalmente per lo show HBO: "Nella serie TV Peacemaker, come in ogni film che ho fatto, disegno ogni inquadratura prima di girarla. Eccomi a guardare gli storyboard ieri sera, prima di spuntarli uno per uno. Foto di Steve Agee".

Qualche giorno fa, il regista ha ammesso che si è temuto seriamente il peggio sul set di Peacemaker e dopo aver fatto scoppiare un edificio, tutti erano convinti che lo stuntman coinvolto nella scena non fosse sopravvissuto.

"La scorsa notte abbiamo fatto esplodere un edificio e un manichino era in piedi sulla porta e per cinque secondi interi il nostro produttore, Simon, che non sapeva che il manichino fosse un manichino, ha pensato che avessimo accidentalmente ucciso un ragazzo . Non sto scherzando." In seguito, Gunn ha aggiunto: "È la cosa più dura che abbia riso dall'inizio della scena e ho riso altrettanto forte questa mattina quando l'ho detto a Jenn".

L'appuntamento con Peacemaker è quindi per gennaio 2022, ma prima lo vedremo introdotto in The Suicide Squad, in uscita il 5 agosto nelle sale italiane.