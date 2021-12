Peacemaker, James Gunn rivela la data di uscita del nuovo trailer su Twitter!

In questo periodo James Gunn ci ha viziati, pubblicando anticipazioni sulla sua nuova serie di Peacemaker in arrivo. Il regista ci ha fatto dare uno sguardo al personaggio di Judomaster, e ha confermato la presenza di un easter egg. Adesso Gunn annuncia in un tweet quando arriverà il prossimo trailer di Peacemaker.

"C'è un nuovo trailer di #Peacemaker in arrivo il 1 Gennaio" ha scritto nel post, accompagnato da un breve teaser che troverete in calce all'articolo. Come sappiamo i primi tre episodi usciranno ben 12 giorni dopo l'arrivo del trailer in questione, il 13 Gennaio, su HBO Max. I seguenti arriveranno invece uno per volta con cadenza settimanale.

Il primo trailer dello show era stato pubblicato il 3 Dicembre, e mostrava John Cena che riprendeva il ruolo di Peacemaker, un vigilante pronto a commettere qualunque crimine pur di mantenere la pace, anche uccidere. Accanto a lui torneranno direttamente da Suicide Squad di Gunn Emilia Harcourt e John Economos, mentre si preparano a fare il loro arrivo diversi personaggi nuovi.

"Sono entusiasta di poter espandere The Suicide Squad e portare questo personaggio che proviene dall'universo cinematografico DC in quella che è l'ampiezza di una serie. E, ovviamente, avere la possibilità di lavorare di nuovo con John, Peter e i miei amici della Warner Bros. è la ciliegina sulla torta" ha rivelato Gunn in un'intervista. I fan, ovviamente, non vedono l'ora di vedere il risultato del suo lavoro, che fino ad ora non ha mai deluso.