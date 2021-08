Peacemaker, James Gunn rivela nuovi dettagli sulla serie HBO Max con John Cena

Mentre The Suicide Squad intrattiene il pubblico al cinema, uno dei protagonisti del film, Peacemaker interpretato da John Cena, si prepara al suo debutto televisivo. E nel frattempo, James Gunn ci rivela qualcosa in più sulla serie HBO Max.

Attenzione: qui di seguito potreste trovare degli spoiler da The Suicide Squad.

Durante una recente intervista la mente dietro The Suicide Squad James Gunn, ideatore, regista e sceneggiatore della nuova serie tv DC dedicata a Peacemaker, ha condiviso qualche dettaglio in più sullo show con protagonista John Cena

"Beh, nel corso del film scopriamo da dove viene Peacemaker. C'è un momento in particolare in cui Bloodsport parla di suo padre e di com'è stato crescere con lui, e la telecamera si sposta su Peacemaker che annuisce. E questo è il seme dell'intera serie" spiega Gunn "Avremo modo di vedere il padre di Peracemaker, interpretato da Robert Patrick, da dove viene, cosa ha fatto, cosa significa per lui e dove lo condurrà tutto ciò".

"Peacemaker non è una persona malvagia, è solo un farabutto. Sembra abbastanza incorreggibile nel film, senza possibilità di redenzione. Ma credo ci sia dell'altro. Non abbiamo avuto occasione di conoscerlo [a fondo] nel film, non nel modo in cui abbiamo potuto conoscere altri personaggi. E quindi è questo su cui si focalizza la serie. E avevo bisogno di almeno 8 episodi per farlo" continua il regista, che ha scritto e diretto tutti gli episodi dello show.

"Peacemaker si sente come se fosse al di fuori" conclude poi "Perciò in quel momento [del film] in cui sono al bar, a La Gatita Amable, e sta ballando con il resto del team, e si viene a creare questa connessione tra di loro, quelle sono delle sensazioni inusuali per lui. E poi quando applica i suoi ideali su questo senso di connessione, i suoi bizzarri ideali a dirla tutta, sta facendo quella scelta a discapito delle sue emozioni. E lo show si concentrerà su questo".

E voi, che ne avete pensato del personaggio di John Cena? Guarderete la serie di HBO Max? Fateci sapere nei commenti.