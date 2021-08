Peacemaker, James Gunn rivela:'La serie è più tranquilla di The Suicide Squad'

I fan DC possono finalmente farsi una scorpacciata di film e serie tv firmati James Gunn, dopo che il regista ha raggiunto il grande successo grazie ai Guardiani della Galassia nell'universo dei 'rivali' della Marvel. Con The Suicide Squad al cinema in arrivo c'è anche Peacemaker, la nuova serie HBO Max, con protagonista John Cena.

Entrambi diretti da James Gunn, la qualità e i tempi comici che stanno apprezzando in questi giorni gli spettatori di The Suicide Squad potrebbero ritrovarsi anche in Peacemaker. Tuttavia non si tratterà esattamente della stessa cosa.

In una nuova intervista con The Hollywood Reporter, James Gunn ha confrontato i due progetti e ha affermato che Peacemaker sarà un prodotto più tranquillo rispetto al film. La fine della produzione di Peacemaker è stata annunciata a luglio.



"Ci sono molte somiglianze con The Suicide Squad nel fatto che non ci sono esclusioni di colpi, ma ci sono anche molte cose che sono diverse, in quanto è più tranquilla [la serie], in qualche modo. Si tratta, più nello specifico, di un diverso gruppo di persone, quindi riguarda più la società. Uno dei protagonisti è Peacemaker e una delle protagoniste è Danielle Brooks, che interpreta Leota Adebayo. E ha una visione politica del mondo molto diversa da quella di Peacemaker" ha dichiarato Gunn, che prosegue dicendo:"Si tratta un po' di quello che sta succedendo nel mondo ma essendo anche uno show tv hai davvero più tempo per approfondire molto più a fondo questi personaggi e molto più profondamente nel dramma e nella commedia. Ci sono molte somiglianze ma è molto più radicata, reale e naturale. Una grande trama di fantascienza che dura una stagione ma non è detto che ce ne sia solo una, di stagione".



I personaggi di Peacemaker compariranno anche in altri progetti DC, come ha confermato lo stesso regista.