Peacemaker, James Gunn scherza sul futuro dello show: 'Abbiamo in mente 87 stagioni'

Nel corso di una nuova intervista concessa a ScreenRant, James Gunn ha parlato del prossimo debutto di Peacemaker, la sua nuovissima serie che fungerà sia da sequel che da spin-off di The Suicide Squad, in quanto approfondirà la storia del personaggio interpretato da John Cena nel film DC. Ma ci saranno altre stagioni della serie in futuro?

Con il suo solito piglio scherzoso, James Gunn ha parlato della possibilità di realizzare altre stagioni di Peacemaker, ammettendo però che la voglia di farlo c'è: "Abbiamo programmato 87 stagioni. Sì, lo faremo fino a quando John ed io avremo 150 anni. Comunque no, tutti noi vogliamo continuare. Lo vogliamo davvero. E' il gruppo di persone più bello di sempre. Ovviamente ero già amico di John, Jenn [Holland] e Steve Agee. Ma Danielle [Brooks] e Chuk [Iwuji], Chuck ora è uno dei miei migliori amici e uno dei personaggi principali in Guardiani 3, quindi è davvero un bel gruppo di persone e non vedo l'ora di lavorare con loro di nuovo".

Ovviamente, l'eventuale rinnovo di Peacemaker si baserà sul responso del pubblico di HBO Max e sull'andamento degli ascolti settimanali, dato che al debutto saranno diffusi in streaming i primi tre episodi della serie. Tuttavia, le prime recensioni di Peacemaker sono più che positive, quindi le premesse per un rinnovo stagionale ci sono tutte, ammettendo che l'agente di James Gunn abbia spazio sufficiente per permettergli di partecipare alla produzione e alle riprese.

Prima del suo debutto, previsto il 13 gennaio, scopriamo il punteggio Rotten Tomatoes di Peacemaker; sulle 11 recensioni ottenute, solo una ha bocciato completamente Peacemaker. Nel giudizio in questione si legge: "In contrasto con il divertente 'Suicide Squad', nella serie 'Peacemaker' di James Gunn, tutto si focalizza su un antieroe odioso e vanaglorioso, e anche le piccole note positive iniziali finiscono col consumarsi piuttosto velocemente".