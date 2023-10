Peacemaker, per James Gunn la serie di John Cena deve il suo successo anche alla Marvel

James Gunn è al lavoro per Peacemaker 2: una seconda stagione della serie di successo, spin-off del film dello stesso regista Suicide Squad - Missione Suicida, è stata chiesta a gran voce dai fan e adesso che Gunn tira le redini dei DC Studios, chissà cosa potremo aspettarci in Peacemaker 2!

Sebbene la seconda parte della serie TV con protagonista l'antieroe interpretato da John Cena arriverà solo dopo la produzione di Superman: Legacy, primo film di Gunn nel riavvio del DCU (ne farà parte anche Peacemaker?) non ci resta che attendere qualche anno e nel frattempo, scavare nelle radici di Peacemaker.

Proprio James Gunn ha raccontato quali sono state le sue fonti di ispirazione principali per la serie TV e in mezzo pare esserci proprio la Marvel! Il regista e produttore ha lasciato l'MCU con il terzo e ultimo (almeno per il momento) capitolo di Guardiani della Galassia ma è innegabile che i supereroi Marvel rimangono un pezzo importante della formazione di Gunn: "La mia più grande ispirazione è che John Cena si porti a casa un costume per vedere cosa vuol dire fare un pisolino indossando la tuta da supereroe - ha detto il co-presidente dei DC Studios a Variety - Altre grandi ispirazioni sono Better Call Saul, Dance Dance Revolution, Tightie-whities, Def Leppard, il film TV Captain America degli anni '70 e un'infanzia marcia", e dal costume di Peacemaker avremmo già potuto indovinare!