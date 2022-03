Peacemaker, James Gunn sulla sessualità di Christopher Smith:'È ipersessuale'

Nel corso dell'ultimo anno in tv sono state distribuite diverse serie dedicate a specifici supereroi. Tra gli show ancora inediti in Italia c'è Peacemaker, diretta da James Gunn e con protagonista John Cena. Uno dei dibattiti più ricorrenti sul personaggio interpretato dall'ex wrestler, Christopher Smith, è la sua sessualità.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Peacemaker. Siamo in attesa dell'annuncio in Italia di Peacemaker, disponibile negli USA su HBO Max.



Nel corso della prima stagione dello show è stato confermato un dettaglio sulla sessualità di Peacemaker. Il personaggio è bisessuale e la certezza si è compiuta nel momento in cui, nell'ultimo episodio della prima stagione, il padre di Christopher Smith combatte con il figlio e gli spiega tutti i motivi che l'hanno deluso. Tra questi, Auggie Smith cita il 'dormire con le pu***ne dal sangue inquinato e con gli uomini'.



Intervistato da TotalFilm, James Gunn ha spiegato:"Io e John abbiamo parlato di chi fosse. Peacemaker è un ragazzo ipersessuale e questo lo ha portato ad essere un onnivoro sessuale in tanti modi".

Il regista ha proseguito, riferendosi anche al personaggio di Danielle Brooks:"Penso sia interessante, perché Adebayo è così tradizionalmente liberale in così tanti modi, ma sessualmente è un incredibile conservatore. Voglio dire, è sposata con una donna, hanno uno stile di vita monogamo. E Peacemaker sessualmente è incredibilmente liberale, è un edonista [...]".



Su Peacemaker, James Gunn ha confessato inoltre che c'è tanto materiale tagliato della Justice League.