Peacemaker, James Gunn a sorpresa: 'Un personaggio comparirà in un grosso film DC'

Lo spin-off sequel di The Suicide Squad Peacemaker ha conquistato anche David Ayer negli Stati Uniti, e mentre si attendono specifiche sulla distribuzione della serie tv in Italia il regista e sceneggiatore James Gunn ha rivelato qualche interessante dettaglio sul futuro dei suoi protagonisti.

Nello specifico, parlando con l'Hollywood Reporter, James Gunn ha rivelato che un personaggio di Peacemaker apparirà in un "grande" film DC in uscita: "La serie fa parte del DCEU, cosa vi dice questo? Che la DC può usare uno qualsiasi di questi personaggi... Anzi, voglio dire di più: uno di questi personaggi - e forse avete già capitolo a chi mi sto riferendo - è stato usato in un grande film DC di prossima uscita", ha dichiarato il regista. "E' tutto collegato. Chissà quale ruolo avranno questi personaggi in futuro? Del resto all'inizio nessuno sapeva chi fossero i Guardiani della Galassia, e poi qualche anno più tardi hanno avuto un ruolo importantissimo prima in Avengers: Infinity War e poi in Avengers: Endgame. Quindi chissà cosa accadrà a Peacemaker tra dieci o cinque anni."

Peacemaker vede John Cena riprendere il ruolo interpretato in The Suicide Squad, un antieroe che crede nella pace ad ogni costo e pur di ottenerla è pronto ad uccidere chiunque. Nella serie ci sono anche Steve Agee nei panni di John Economos e Jennifer Holland nei panni di Emilia Harcourt, due colleghi di Amanda Waller (Viola Davis) che sono apparsi anche in The Suicide Squad e ora 'gestiscono' Peacemaker dopo gli eventi di Corto Maltese. Non è chiaro se le parole di James Gunn siano rivolte ad un personaggio già mostrato negli episodi andati in onda su HBO Max oppure ad uno rimasto ancora inedito, e ovviamente resta da vedere a quale film DC il regista abbia fatto riferimento.

Ricordiamo che tra le prossime uscite, Warner Bros. e DC Films proporranno al pubblico Black Adam, The Flash, Batgirl e Aquaman and the Lost Kingdom, che usciranno tutti entro la fine dell'anno (Batgirl su HBO Max), mentre Shazam! Fury of the Gods e Blue Beetle arriveranno nel 2023. Nel frattempo, sapete che a marzo ci sarà lo scontro The Batman vs Moon Knight?