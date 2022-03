Peacemaker, James Gunn sulla Stagione 2: 'Vedremo molti più cameo dal DCEU'

Lo show su Peacemaker si è rivelato probabilmente il prodotto più apprezzato in assoluto di tutto il DC Extended Universe, tanto da garantirsi il plauso del pubblico americano (in Italia la serie è ancora inedita) e il rinnovo per la seconda stagione. Nel corso di una recente uscita, James Gunn ha anticipato molti più cameo dal DCEU in futuro.

Se nelle prime sette puntate della prima stagione i cameo hanno riguardato principalmente menzioni o personaggi del tutto inediti che sono entrati a far parte dell'universo cinematografico DC, nel finale di Peacemaker abbiamo potuto ammirare il cameo della Justice League (anche se Batman e Cyborg sono stati rimossi dalla formazione, poi aggiunti digitalmente da un fan su Twitter).

Ora che è stato creato questo "precedente", però, il pubblico si aspetterà più cameo dello stesso livello quando il Christopher Smith di John Cena tornerà per la sua seconda stagione di avventure. Fortunatamente, Gunn ha scherzato in un'intervista con Total Film dicendo di avere intenzione di incorporare più "tessuto connettivo" nella seconda stagione di Peacemaker.

"Penso che vedremo più connessioni ad altre cose mentre andiamo avanti con Peacemaker e altri show della HBO Max. Quindi questi [camei] continueranno ad arrivare. Non so se la Justice League apparirà in ogni stagione di Peacemaker; potrebbe essere una cosa una tantum. Vedremo!".

Parlando sempre dei cameo di Peacemaker, James Gunn ha rivelato che c'è tanto materiale tagliato della Justice League:

"C'è tantissimo materiale che non ho utilizzato. Ezra [Miller] ha parlato - e non sto scherzando - per 16 minuti di fila di Aquaman che fa sesso con i pesci. È stato davvero molto divertente" ha detto Gunn, parlando della scena con Aquaman e The Flash, in cui alcuni membri della Justice League arrivano troppo tardi per salvare la situazione.

Inoltre, Gunn ha fatto riferimento all'orientamento sessuale di Peacemaker.