Peacemaker, Jennifer Holland mostra il suo allenamento nel video dietro le quinte

I primi tre episodi di Peacemaker hanno già conquistato i fan della DC. La nuova serie spin-off di The Suicide Squad di James Gunn segue John Cena nel ruolo del protagonista con Jennifer Holland che ha ripreso il suo ruolo di Emilia Harcourt. Ora l’attrice ci mostra il suo allenamento per un combattimento in un video dietro le quinte.

Holland ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video scrivendo: "Ecco una prima prova della scena della rissa in un bar, quando la coreografia era un po' diversa. Puoi sentire la mia controfigura @missiulliia_, ricordarmi sempre di essere aggressiva. Sto decisamente sorridendo sotto questa maschera. Mi sono divertita così tanto con questa squadra!", potete vedere il post in calce alla notizia.



La sigla di apertura di Peacemaker ha fatto già impazzire i fan, la serie ha un punteggio della critica su Rotten Tomatoes del 94% e un punteggio del pubblico dell'86%, attestandosi già come un buon successo. In una recente intervista a ComicBook.com Holland ha spiegato che interpretare Harcourt in Peacemaker è un'opportunità per espandere un personaggio sottosviluppato dell'universo DC Comics.



“Ero così entusiasta di esplorare tutto su di lei, i suoi difetti e i suoi punti di forza, ma probabilmente la cosa di cui ero più entusiasta era la fisicità del ruolo perché non ero mai riuscita a tuffarmi davvero in un ruolo così fisico in nessuno dei miei lavoro precedenti. Ed è stato semplicemente fantastico. E la mia controfigura, Yulia, è stata incredibile. La amo così tanto. Mi fa sembrare così tosta in questo show."



Vi lasciamo con il trailer del quarto episodio di Peacemaker in attesa di notizie sull'uscita in Italia della serie HBO.