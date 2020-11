Peacemaker: Jennifer Holland, Robert Patrick e altri due attori si aggiungono al cast

L'11 novembre porta con sé grandi novità per Pacemaker la serie tv di HBO Max con protagonista John Cena: Jennifer Holland, Robert Patrick, Danielle Brooks e Chris Conrand si aggiungono infatti al cast dello show.

È Deadline a riportarlo: Holland (Suicide Squad, Sun Records), Patrick (Terminator 2 - Il Giorno del Giudizio, Honest Tief), Brooks (Orange Is The New Black, All The Little Things We Kill) e Conrad (Patriot, Perpetual Grace) si uniranno alla serie tv ideata, scritta e diretta da James Gunn.

Robert Patrick sarà Auggie Smith, Chris Conrad darà il volto a una nuova versione di Adrian Chase a.k.a Vigilante (che in tv abbiamo già visto interpretato da Josh Segarra nell'Arrowverse), Danielle Brooks interpreterà un personaggio di nome Leota Adebayo e Jennifer Holland riprenderà il ruolo dell'agente della NSA e collaboratrice dell'A.R.G.U.S. Emilia Harcourt.

Sono dunque questi i primi personaggi che affiancheranno il Peacemaker di John Cena, l'uomo che crede nella pace a qualunque costo, non importa quante vite dovrà spegnere per mantenerla, e John Economos, il personaggio a cui presta il volto Steve Agee.

Pacemaker "è un'opportunità per approfondire ulteriormente i problemi attuali del mondo attraverso le lenti del supereroe/supervillain/più grande idiota del mondo" aveva dichiarato James Gunn in precedenza "Sono entusiasta di poter espandere ancor di più il mondo di The Suicide Squad e portare questo personaggio dall'universo cinematografico DC a [un format] di maggiore ampiezza narrativa come una serie tv".