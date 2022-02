Peacemaker, John cena commenta QUEL clamoroso cameo!

Nell'ultimo episodio della prima stagione di Peacemaker, la prima serie TV del DC Extended Universe, abbiamo assistito a un cameo a sorpresa! Di recente, John Cena ha commentato quella scena, rivelando come mai è stata così incredibile!

L'episodio conclusivo mette le basi per la seconda stagione di Peacemaker, confermata ufficialmente dal creatore James Gunn poco prima del debutto del finale di stagione su HBO Max.

L'incredibile cameo nel finale di Peacemaker ha stupito tutti i fan della serie e del DC Extended Universe: se gli eroi della Justiice League erano già stati nominati più volte dal protagonista interpretato da John Cena, in pochi si sarebbero aspettati di vederli comparire nell'ultimo episodio, anche se gli unici due che hanno effettivamente presenziato sul set sono stati Jason Momoa ed Ezra Miller, nei panni dei rispettivi personaggi DC.

In una recente intervista, John Cena ha commentato la scena con i colleghi DC: "E' stata incredibile per vari motivi. Credo che la cosa più importante sia ciò che i partecipanti hanno fatto per il nostro show. Peacemaker è un supereroe geloso. In realtà, non so neanche se sia un supereroe, ma di certo è geloso" ha affermato l'attore. "E' geloso di ciò che gli altri supereroi hanno, ciò che lui vorrebbe ma non ha. Quindi ha parole di disprezzo per tutti... Insulta Flash, spara le sue battute su Aquaman, parla del desiderio di Wonder Woman per lui. Tutto ciò che dice è indicativo della sua insicurezza. Vorrebbe essere come loro".

E a quanto pare, qualcuno si è davvero offeso per le battute di Peacemaker: di recente, infatti, l'attore canadese Stephen Amell ha risposto per le rime a una battuta di Peacemaker su Oliver Queen che non ha per nulla gradito.