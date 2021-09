Peacemaker, John Cena commenta le nuove scene hot!

Buone notizie per i fan che in The Suicide Squad hanno apprezzato la scena di John Cena in intimo: anche nella serie spin-off Peacemaker ne vedremo delle belle!

Sembra, infatti, che durante la presentazione del trailer di Peacemaker riservata alla stampa specializzata della Television Critics Association, l'attore protagonista abbia confermato che anche nella miniserie lo vedremo in intimo, come nella memorabile scena del film destinato al grande schermo.

A quanto dichiarato da Cena, la responsabilità sarebbe del regista James Gunn, affezionato a queste simpatiche scene: "Uno: è ossessionato dal mio intimo bianco. Due: gli piace vedermi ballare".

Nel rispondere alla polemica per cui Peacemaker sarebbe un vigilante razzista, James Gunn ha rivelato il motivo dietro alla scelta di Peacemaker come protagonista dello spinoff per HBO Max: "Molti personaggi (in The Suicide Squad) diventano migliori di quel che erano all'inizio, ma Peacemaker ha ancora molto da imparare" ed è questo che, secondo Gunn, lo rende più apprezzabile.

Anche se Peacemaker si aggiunge alla Task Force X come aiutante di Bloodsport (interpretato da Idris Elba), la pellicola rivela che il suo compito era quello di coprire ogni informazione riguardante il loro obiettivo, Starro il Conquistatore, affinché il governo degli Stati Uniti non fosse in nessun modo collegabile al suo arresto. L'eroe interpretato da John Cena viene colpito apparentemente a morte da Bloodsport, ma la scena post-credits del film rivela che Peacemaker è sopravvissuto.

Ormai manca poco per scoprire le future avventure di Peacemaker: la serie spin-off uscirà infatti su HBO Max a gennaio 2022.