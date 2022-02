Peacemaker, John Cena:'Ecco perché non ho letto i fumetti prima e durante la produzione'

La star di Peacemaker, John Cena, ha raccontato di non aver letto i fumetti di Peacemaker prima e durante la lavorazione dello show diretto da James Gunn, spiegando il motivo di questa sua scelta. Nonostante la serie sia spin-off di The Suicide Squad, Peacemaker proviene dalla Silver Age dei fumetti negli anni '60.

Partecipando ad un podcast, alla precisa domanda sulla lettura dei fumetti di Peacemaker, John Cena ha risposto:"No, non ho letto nessun fumetto prima o durante la produzione".



Ci sono grandi aspettative intorno a Peacemaker. L'ex wrestler ha raccontato che dopo aver ottenuto la parte si è presentato a James Gunn stringendogli la mano e chiedendogli se volesse che prendesse tutto il materiale e i fumetti di Peacemaker e li studiasse. La riposta di Gunn è stata negativa.

"Il motivo per cui ho scelto Peacemaker è perché molti artisti diversi hanno dato diverse interpretazioni di Peacemaker. Questo è un grande personaggio perché sta a noi crearlo" ha detto Gunn a Cena, secondo le parole dell'attore.



John Cena sostiene che James Gunn abbia fatto un grande lavoro per mantenere fede al materiale originale e contemporaneamente aggiungere la propria interpretazione al personaggio:"Penso che non volesse che leggessi i fumetti perché non voleva che sviluppassi pregiudizi" ha dichiarato Cena.



Ancora inedita in Italia, la serie di Peacemaker è giunta quasi alla fine negli USA. Nel penultimo episodio è stato confermato l'orientamento sessuale di un personaggio di Peacemaker.