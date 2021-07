Peacemaker, ecco John Cena nella prima foto ufficiale della serie DC di James Gunn!

Mentre TThe Suicide Squad si prepara a debuttare nelle sale il prossimo agosto, Empire ha svelato in esclusiva la prima immagine ufficiale di Peacemaker, la serie prequel del film DC che esplorerà il membro della squadra suicide interpretato da John Cena.

"Peacemaker è un pezzo di m***a. Non è un bravo ragazzo. E indossa il costume più stupido che abbiate mai visto nella vostra vita", ha spiegato James Gunn, che ha diretto in prima persona 5 episodi sugli 8 totali. "Peacemaker ha una chiara serie di ideali che trovo davvero interessanti. Vuole la pace, non importa quanti uomini, donne o bambini deve uccidere per ottenerla. Sembra un'assurdità, ma anche molto senso. E dalla performance di John Cena si capisce che c'è qualcosa che non gli sta bene, qualcosa che pensavo potesse essere esplorato in un'intero show di otto episodi."

Dopo aver confermato che la serie sarà ambientata nel DCEU ("Vive nel mondo di Superman, Batman e Aquaman, e per lui non è una cosa facile da affrontare"), il regista di The Suicide Squad ha aggiunto che la serie includerà "una grande storia di fantascienza" e approfondirà alcune questioni del mondo reale. "Rappresenta una parte della popolazione mondiale che è a dir poco problematica, e lo mette in una situazione in cui deve affrontare le scelte che ha fatto durante la sua vita e l'estremismo delle sue opinioni".

La serie debutterà su HBO Max a gennaio 2022. Nel frattempo, Gunn ha parlato delle differenze tra Peacemaker e The Suicide Squad.