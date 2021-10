Peacemaker, John Cena indossa la sua uniforme nel primo teaser della serie HBO Max

Nei giorni scorsi James Gunn ha lanciato ufficialmente il conto alla rovescia per Peacemaker, e martedì HBO Max ha lanciato una nuova clip che ci permette di dare uno sguardo un po' più approfondito al nuovo show con protagonista John Cena. La serie nasce dagli eventi di The Suicide Squad e dal desiderio del regista di approfondire il personaggio.

Le immagini, visibili anche all'interno della notizia, si rifanno al precedente teaser trailer di Peacemaker, con una versione più approfondita della scena in cui il personaggio di John Cena fa il suo ingresso in un locale, e a chi gli chiede perché indossi un costume risponde: "Non è un costume, è un'uniforme".

"Peacemaker è un'opportunità per approfondire gli attuali problemi del mondo attraverso lo sguardo di questo supereroe, supercriminale o il più grande imbecille del mondo" aveva raccontato James Gunn quando la serie è stata annunciata per la prima volta. "Sono entusiasta all'idea di espandere The Suicide Squad e portare questo personaggio dall'universo cinematografico DC a tutta l'ampiezza di una serie. E, naturalmente, poter lavorare di nuovo con John, Peter e i miei amici alla Warner Bros. è la ciliegina sulla torta."

Gli otto episodi di Peacemaker arriveranno su HBO Max il prossimo 8 gennaio. "Non vedo l'ora che i fan li vedano" ha dichiarato qualche tempo fa un entusiasta John Cena.